Умер брянский музыкант Марк Белодубровский

Брянский скрипач и композитор Марк Белодубровский умер на 82 году жизни. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Учрежденгич культуры Брянской области выразили соболезнования родным Марка Ефимовича Белодубровского. Композитор, скрипач, педагог, член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации умер на 82-году жизни.

Марк Белодубровский был солистом Брянской областной филармонии, руководителем и участником струнного квартета и фортепианного трио. Он преподавал в Брянском областном музыкальном училище по классу скрипки, камерного ансамбля и теоретических дисциплин.

Музыка Белодубровского звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Брянске, а также в Базеле и Нью-Йорке. Также он организатор и художественный руководитель Фестиваля современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо.