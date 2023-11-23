Управляющая компания Погара заплатит упавшей на скользкой дороге женщине
Управляющая компания Погара заплатит более трёхсот тысяч упавшей на скользкой дороге женщине. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд Погарского района рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Погара к управляющей компании ООО «ПогарДом». Женщина поскользнулась на неочищенной от льда площадке возле входа в подъезд многоэтажки и сломала плечо.. Ответственность за содержание территорию несет ООО «ПогарДом».
Суд взыскал с коммунальщиков сумму утраченного потерпевшим заработка в сумме более 66 тысяч рублей, 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также оштрафовал на 158 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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