В брянском центре одарённых детей выступил Арсений Прудников

Юный певец и гитарист Арсений Прудников спел вместе со зрителями в брянском центре поддержки одарённых детей.

6 апреля в Брянский центр ОГМА пришёл начинающий гитарист и певец Арсений Прудников. Он пообщался с ребятами и рассказал о своём творческом пути. Заниматься музыкой Арсений начал ещё в 9 лет. И к 17 годом он написал уже не одну песню. Главной опорой, которая даёт силы не сдаваться и идти дальше, он считает свою семью.

«Слушайте музыку, пойте и любите гитару» — напутствовал ребят Арсений Прудников.

Выступление молодого таланта прошло в уютной и таинственной обстановке. В комнате выключили свет и расставили свечи. Музыкальный вечер посетили учащиеся разных факультетов. А некоторые даже спели вместе с Арсением.

Вечер стал незабываемым. Участники центра ОГМА надеются на новую встречу с музыкантом.

Автор текста — Aлександра Трошина. Автор фото — Нурия Исмаилова