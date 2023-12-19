В брянском вузе у студентов-юристов прошёл суд по делу об убийстве

Зрителями стали студенты Брянского профессионально-педагогического колледжа. А экспертами выступили начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры области Екатерина Кулиненкова и прокурор отдела Ульяна Кузина. Представители надзорного ведомства высоко оценили теоретическую подготовку студентов, а также их артистизм.

В Брянском филиале РАНХиГС прошла учебно-ролевая игра «Суд идет». Участвовали в ней третьекурсники направления «Юриспруденция». В постановочном суде слушалось дело об убийстве.

Будущие юристы провели учебное судебное заседание по делу об убийстве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области В преддверии Нового года на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция в городе Сафоново Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическое мероприятие. В рейде безопасности, организованном в рамках месячника «Внимание, переезд!«, который проходит на столичной магистрали с 20 ноября по 20 декабря, принял участие Дед Мороз. В ходе акции главный зимний волшебник поздравил

Более 15 км железнодорожного пути отремонтировано в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании В 2023 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано около 15,3 км пути, заменено 17 стрелочных переводов. Работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: перегон Уваровка – Гагарин (9,9 км), на станциях Вязьма (1,6 км), Новодугинская (1 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью

Кубок за выносливость В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь

Сила тела и духа В Смоленске состоялся кубок по тхэквондо «Смоленская крепость». Опыт дороже золота Искусство тхэквондо постигают всю жизнь. Это ежедневные тренировки, техника, стратегия и долгожданный результат – победа в соревнованиях. Семён Фролов приехал на «Кубок Смоленской крепости» впервые. Домой – в Татарстан он увёз золото. Но спортсмен признаётся, что важнее всего – опыт, ведь он ставит перед

В подержку защитников Нашим землякам, находящимся в зоне СВО, отправили очередную партию помощи. Ценный груз Депутат Смоленской областной Думы, председатель Комитета солдатских матерей Ольга Васильева рассказала, что организовать сбор удалось буквально за два дня, чтобы успеть передать вещи и оборудование с грузовыми машинами, которые направлялись на Донбасс. Парламентарий постоянно поддерживает связь со смолянами, находящимися «за ленточкой», из первых