В Клинцах попрощались с участником спецоперации Романом Лебедевым. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

Уроженец Клинцов Роман Лебедев участвовал в специальной операции с прошлого года. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга он был награжден медалью «За отвагу» в 2022 году. 24 апреля 2023 года военнослужащий погиб. Оо представлен к награждению орденом мужества.

Гражданская панихида прошла 3 мая в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Похоронили Романа Лебедева в Почетном ряду на Зубовском кладбище.