В трёх сёлах Погарского района нет системы оповещения о ЧС

Системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях нет в трёх населенных пунктах Погарского района.

Прокуратура Погарского района выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в поселке Погар, селах Борщово, Красный Бор, Витемля, Гетуновка, Городище, Гринево, Долботово, Кистер, Посудичи, Суворово, Чаусы, Юдиново и деревне Вадьковка не убрана сухая трава и листья. А в селе Красный Бор, деревнях Вадьковка и Михновка нет звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

Также на территориях девяти сельских поселений районане обозначено направление движения к источникам противопожарного снабжения указателем со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями.

Прокурор внес главам администраций района и сельских поселений представления. А на ответственных чиновников возбудил дела об административных правонарушениях.