Владелицу кане-корсо брянский суд оштрафовал за травмирование маленькой девочки

Владелицу кане-корсо брянский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за нападение животного на четырёхлетнюю девочку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошёл 9 мая 2025 года на улице Фокина на веранде кафе. Домашняя собака породы кане-корсо напала на четырёхлетнего ребёнка. Животное укусила девочку за лицо. Ребёнок получил увечья и испытал тяжёлое эмоциональное потрясение. Девочка находилась в больнице в течение одиннадцати суток, где проходила лечение, в том числе курс уколов против бешенства.

После обращения сотрудников прокуратуры Брянской области Управление ветеринарии региона инициировало расследование обстоятельств происшествия. В результате было установлено нарушение владельцем собаки положений Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Хозяйка не соблюдала меры безопасности во время прогулки с питомцем среди людей. Суд оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей.

Также прокуратура направила в судебные органы исковое заявление. Владелица собаки обязана возместить пострадавшей семье свыше полумиллиона рублей. Деньги компенсируют расходы на медицинские услуги и моральный ущерб.