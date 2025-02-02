Выбросившую из окна мусор жительницу Брянска ждёт суд

Жительницу Брянска, выбросившую из окна мусор и повредившую иномарку, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Приговор выслушает 29-летняя жительница областного центра.

По версии следствия, 2 ноября 2024 года пьяная женщина с общего балкона 12-го этажа дома 148 по проспекту Московскому выбросила пакет со стеклянной бутылкой, консервными банками и другими отходами. Мусор упал на припаркованный во дворе автомобиль Mazda CX-5. Ущерб превысил 50 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала себя виновной. Она возместила ущерб владельцу машины. Женщине грозит до пяти лет колонии.