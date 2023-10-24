Ярмарка вакансий прошла в Климовском районе

Ярмарка вакансий для операторов котельных прошла в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном департаменте соцполитики и занятости.

В Климовском районе прошла ярмарка вакансий. Работодатели искали операторов котельных в преддверии начала отопительного сезона.

На встречу пришли 36 соискателей. Представители компаний рассказали им об условиях работы, зарплате и социальных гарантиях. После ярмарке вакансий 29 человек получили приглашения на работу.