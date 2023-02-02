Жилой дом сгорел в Новозыбкове

Прибывшие на происшествия два пожарных расчета справились с огнём за час. Никто не пострадал. Причины возгорания установят эксперты.

Ночью 2 февраля в спасательное ведомство сообщили о пожаре в городе Новозыбкове. На улице Интернациональная загорелся жилой дом.

Пожарные час тушили жилой дом в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В фокусе особого внимания Финансовое состояние крупнейшей управляющей компании Смоленска — «Жилищник» и внешний вид знакового спортивного объекта — стадиона «Спартак» — стали главными темами рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с главой города Андреем Борисовым. По итогам обсуждения глава региона дал несколько поручений. Неплатежи довели до суда Напомним, что в настоящее время УК «Жилищник» обслуживает свыше полутора

С внеплановой проверкой На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями

Каждое обращение будет рассмотрено В Смоленске откроют Центр поддержки участников СВО и членов их семей. В Смоленске продолжается работа, направленная на организацию Центра поддержки участников СВО и членов их семей. Он начнёт функционировать в начале февраля на ул. Пригородной. Подробно формат будущей деятельности регионального учреждения губернатор Алексей Островский обсудил с руководителем Центра Еленой Петровой. Курировать буду лично «Базовая задача