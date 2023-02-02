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Жилой дом сгорел в Новозыбкове

2023, 02 февраля 10:55 Разное
Жилой дом сгорел в Новозыбкове
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Пожарные час тушили жилой дом в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

Ночью 2 февраля  в спасательное ведомство сообщили о пожаре  в городе Новозыбкове. На улице Интернациональная загорелся жилой дом. 

Прибывшие на происшествия два пожарных расчета справились с огнём за час. Никто не пострадал. Причины возгорания установят эксперты.

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