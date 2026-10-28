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Культура

Брянская область вошла в программу «Время читать»

2026, 28 октября 15:39
Брянская область вошла в программу «Время читать»
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Библиотеки Брянской области вошли в программу «Время читать». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

26 октября в детской библиотеке №10 имени Н.Н. Старченко в Брянске прошло торжественное мероприятие. Брянская область вошла в программу «Время читать». Она направлена на пополнение книжных фондов библиотек малых городов.

Участие в мероприятии приняли зампредседателя Брянской областной Думы Владимир Пронин и замгубернатора региона Юрий Никифоров. 

На встрече представители Российского книжного союза, компании «Фонбет» и благотворительного фонда «Созидание»  передали сертификат на комплектование фондов общедоступных библиотек области. Фонды пополнят классические произведения, издания по темам народного единства, отечественной истории, защиты Отечества и спортивных достижений. Одно из подаренных региону изданий — автобиография шестикратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА и бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Акинфеева с его автографом. 

«Наши библиотеки – это бесценный, неисчерпаемый родник культурного, духовного обогащения и нравственного развития личности, без использования богатств которого немыслимо будущее Брянщины», – отметил вице-спикер областной Думы Владимир Пронин.

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