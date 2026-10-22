Брянские каратисты завоевали девять наград на чемпионате в Калуге

2026, 22 октября 08:20

Брянские каратисты завоевали девять наград на чемпионате в Калуге. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

19 октября состоялось первенство и чемпионат Калужской области по каратэ. Во Дворце спорта «Центральный» в Калуге собрались 250 участников.

Брянск представили воспитанники спортшколы «Олимп». Золотые медали завоевали Ксения Сагдиева и Андрей Сыпченко. Серебряным призёром стал Илья Зверев. Третье место заняли Александр Тищенко, Арсений Буцукин, Тимофей Плаунов, Иван Пухов, Артём Коровко и Макар Шунькин.