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Брянские каратисты завоевали девять наград на чемпионате в Калуге

2026, 22 октября 08:20
Брянские каратисты завоевали девять наград на чемпионате в Калуге
Источник фото

Брянские каратисты завоевали девять наград на чемпионате в Калуге. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

19 октября состоялось первенство и чемпионат Калужской области по каратэ. Во Дворце спорта «Центральный» в Калуге собрались 250 участников.

Брянск представили воспитанники спортшколы «Олимп». Золотые медали завоевали Ксения Сагдиева и Андрей Сыпченко. Серебряным призёром стал Илья Зверев. Третье место заняли Александр Тищенко, Арсений Буцукин, Тимофей Плаунов,  Иван Пухов, Артём Коровко и Макар Шунькин. 

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