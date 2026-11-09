Ворота насмерть придавили человека на ферме в Карачеве

2026, 09 ноября 12:20

Ворота насмерть придавили человека на ферме в Карачеве. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Карачеве рассмотрел уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Приговор выслушала 28-летняя бригадир фермы.

Женщина была ответственной за соблюдение требований охраны труда. Она допустила нарушение порядка и сроков обслуживания секционных ворот. 29 сентября 2025 года ворота рухнули на работника сервисной службы. Потерпевший умер на месте от полученных травм.

Суд назначил виновной условное наказание. В законную силу решение не вступило.