Происшествия

Нетрезвый мотоциклист пытался скрыться от полиции в Брянске

2026, 26 мая 13:14
Нетрезвый мотоциклист пытался скрыться от полиции в Брянске. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Ночью 22 мая на улице Ленина в посёлке Радица-Крыловка в Бежицком районе города Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мотоцикл Zid без государственных регистрационных знаков. Манера управления вызвала у полицейских подозрения в нахождении водителя в состоянии опьянения.

После требования стражей порядка об остановке байкер лишь прибавил скорость. Погоня закончилась в районе дома № 8Б по переулку Рабочему в Володарском районе Брянска.

У 19-летнего были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

На нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

