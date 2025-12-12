Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Три новых пианино поступило в детскую школу искусств в Клинцах

2025, 12 декабря 08:34
Три новых пианино поступило в детскую школу искусств в Клинцах. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В рамках соглашения между Правительством Брянской области и Минпромторгом России 10 декабря три новых пианино поступили в Детскую школу искусств имени Беляева в городе Клинцы. Современные инструменты повышают интерес учеников к занятиям музыкой. Процесс становится более комфортным. Дети могут экспериментировать с различными стилями музык и создавать собственные композиции.

Всего до конца 2025 года ещё 22 современных пианино поступят в детские школы искусств Брянской области.

