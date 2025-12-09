Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Жителя Дятьковского района обвиняют в финансировании терроризма

2025, 09 декабря 13:07
Жителя Дятьковского района обвиняют в финансировании терроризма
Жителя Дятьковского района ждёт суд по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу по факту финансирования терроризма. В преступлении обвинили жителя Дятьковского района.

С мая 2023 года по октябрь 2025 года фигурант перечислил более 100 тысяч рублей на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом. Преступление выявили оперативники УФСБ  и УМВД России по Брянской области.

