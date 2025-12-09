Жителя Дятьковского района ждёт суд по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу по факту финансирования терроризма. В преступлении обвинили жителя Дятьковского района.
С мая 2023 года по октябрь 2025 года фигурант перечислил более 100 тысяч рублей на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом. Преступление выявили оперативники УФСБ и УМВД России по Брянской области.