Брянцы могут поддержать города ЦФО на всероссийском конкурсе

2025, 08 декабря 17:08
Стартовало голосование во всероссийском конкурсе «Молодежная столица — 2026». В этом году победителей выберут в двух номинациях: «Город молодёжи» и «Молодёжная столица России».  В каждой из них в финал вышли по шесть населённых пунктов. 

От Центрального федерального округа на конкурсе представлены ближайший сосед Брянска Смоленск, а также город Елец в Липецкой области. 

Голосование проходит на портале Госуслуг до 19 декабря. Победителей озвучат на церемонии Всероссийской премии «Время молодых» в Москве 20 декабря. В будущем году в День молодежи финалист станет главной площадкой празднования в стране.

 

