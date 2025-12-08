Брянцы могут поддержать города ЦФО на всероссийском конкурсе

2025, 08 декабря 17:08

Стартовало голосование во всероссийском конкурсе «Молодежная столица — 2026». В этом году победителей выберут в двух номинациях: «Город молодёжи» и «Молодёжная столица России». В каждой из них в финал вышли по шесть населённых пунктов.

От Центрального федерального округа на конкурсе представлены ближайший сосед Брянска Смоленск, а также город Елец в Липецкой области.

Голосование проходит на портале Госуслуг до 19 декабря. Победителей озвучат на церемонии Всероссийской премии «Время молодых» в Москве 20 декабря. В будущем году в День молодежи финалист станет главной площадкой празднования в стране.

Возрастные ограничения 0+