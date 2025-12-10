Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянца ждёт суд за хранение боевых гранат

2025, 10 декабря 16:16
Брянца ждёт суд за хранение боевых гранат
Брянца ждёт суд за хранение боевых гранат в гараже. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Приговор выслушает 33-летний житель Володарского района областного центра.

По версии следствия, летом 2025 года мужчина купил две гранаты Ф-1 промышленного изготовления без взрывателя, снаряжённые тротилом. Опасные предметы он хранил в своём гараже около дома. Устройства были пригодны для взрыва. Гранаты изъяли стражи порядка. 

