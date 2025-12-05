Волонтёры культуры Брянщины вошли в ТОП-10 на международном форуме

2025, 05 декабря 15:21

Волонтёры культуры Брянщины вошли в ТОП-10 на международном форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошёл в Москве. В мероприятиях приняли участие представители добровольческих организаций из более чем 40 стран.

В рамках форума прошла церемония вручения международной премии#МЫВМЕСТЕ. Полуфиналистами стали 49 волонтеров и почти 300 социальных проектов.

В форуме приняли участие Волонтёры культуры Брянской области. Они вошли в десятку лучших регионов культурного добровольчества 2025 года.