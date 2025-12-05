Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Волонтёры культуры Брянщины вошли в ТОП-10 на международном форуме

2025, 05 декабря 15:21
Волонтёры культуры Брянщины вошли в ТОП-10 на международном форуме
Источник фото

Волонтёры культуры Брянщины вошли в ТОП-10 на международном форуме. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

Пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошёл в Москве. В мероприятиях приняли участие представители добровольческих организаций из более чем 40 стран.

В рамках форума прошла церемония вручения международной премии#МЫВМЕСТЕ. Полуфиналистами стали 49 волонтеров и почти 300 социальных проектов.

В форуме приняли участие Волонтёры культуры Брянской области. Они вошли в десятку лучших регионов культурного добровольчества 2025 года.

Метки:

Читайте также

Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка обновили по нацпроекту
05 декабря 14:46
Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка обновили по нацпроекту
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Дятьково
05 декабря 14:20
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Дятьково
Актёр Егор Бероев выступил в Брянске на мероприятии Российского общества «Знание»
05 декабря 13:19
Актёр Егор Бероев выступил в Брянске на мероприятии Российского общества «Знание»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13519) брянск (6673) ДТП (2620) ГИБДД (2143) прокуратура (1975) уголовное дело (1921) суд (1772) Александр Богомаз (1714) авария (1609) мчс (1424) коронавирус (1272) умвд (984)