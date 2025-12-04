Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Почти три километра трассы между Брянской и Калужской областью обновили по нацпроекту

2025, 04 декабря 11:43
Почти три километра трассы между Брянской и Калужской областью обновили по нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Дятьковском районе капитально отремонтировали участок трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. 2,6 километра дороги обновила подрядная организация ООО «АНИ». 

Рабочие уложили двухслойное покрытие, выполненного из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также специалисты обустроили обочины и нанесли разметку термопластиком. 

Дорога Брянск-Дятьково-граница Калужской области соединяет два региона. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

