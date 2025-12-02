Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup»

2025, 02 декабря 15:42

Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup» в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В конце ноября в Орле состоялся футбольный турнир «Тургенев Cup». Участие в соревнованиях приняли восемь команд девочек 12-13 лет из Брянска, Калуги, Курска, Воронежа, Тулы, Орловской и Липецкой области.

Регион представили юные футболистки спорткомплекса «Спартак» стали первыми в групповом этапе. В полуфинале девушки обыграли «Нику- СШ N5» из Калуги.

В финале на поле встретился «Спартак» и «Фортуна» из Мценска. Матч закончился со счётом 3:1. Брянские футболистки одержали победу.

Лучший игроком турнира стала Анастасия Свиридонова, а лучшим бомбардиром — Маргарита Шешикова.