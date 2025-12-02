Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup»

2025, 02 декабря 15:42
Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup»
Источник фото

Брянские футболистки выиграли турнир «Тургенев Cup» в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

В конце ноября в Орле состоялся футбольный турнир «Тургенев Cup». Участие в соревнованиях приняли восемь команд девочек 12-13 лет из Брянска, Калуги, Курска, Воронежа, Тулы, Орловской и Липецкой области.

Регион представили юные футболистки спорткомплекса «Спартак» стали первыми в групповом этапе. В полуфинале девушки обыграли «Нику- СШ N5» из Калуги. 

В финале на поле встретился «Спартак» и «Фортуна» из Мценска. Матч закончился со счётом 3:1. Брянские футболистки одержали победу. 

Лучший игроком турнира стала Анастасия Свиридонова, а лучшим бомбардиром — Маргарита Шешикова.

Метки:

Читайте также

Забивший до смерти односельчанина брянец предстанет перед судом
02 декабря 13:26
Забивший до смерти односельчанина брянец предстанет перед судом
Мусоровоз загорелся на дороге в Трубчевском районе
02 декабря 12:34
Мусоровоз загорелся на дороге в Трубчевском районе
Актёры Брянского ТЮЗа побывали с гастролями в Москве
02 декабря 12:18
Актёры Брянского ТЮЗа побывали с гастролями в Москве

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13477) брянск (6665) ДТП (2616) ГИБДД (2138) прокуратура (1971) уголовное дело (1919) суд (1772) Александр Богомаз (1710) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (981)