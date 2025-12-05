Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка обновили по нацпроекту

2025, 05 декабря 14:46
Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка обновили по нацпроекту
Почти пять километров трассы Злынка-Кожановка обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

В Злынковском районе Брянской области отремонтировали часть трассы Злынка-Кожановка. 4,9 километра трассы привела в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты восстановили покрытие по ширине и уложили два слоя асфальтобетона. Рабочие отремонтировали водопропускную трубу, сделали водосбросные сооружения и установили лотки для сброса воды. Барьерные и пешеходное ограждение заменили на новое.

Подрядчик преобразил посадочные площадки для общественного транспорта и установил автопавильоны с тактильной плиткой. В завершении обочины укрепили щебнем, поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

