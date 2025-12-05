Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Дятьково

2025, 05 декабря 14:20
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Дятьково
Мужчина и женщина пострадали при столкновении двух легковушек в Дятьково накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Днем 4 декабря в Дятьково в районе дома №6 проспекта Доброславина произошло ДТП. 

На нерегулируемом перекрёстке 59-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21099» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «ВАЗ-212140». 37-летний водитель ехал по главной дороге.

Автомобилист из «ВАЗ-212140» и его 37-летняя пассажирка получили травмы при столкновении. Они попали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

