Объектив в пуговице и тросик в рукаве: в Брянском музее поселился молчаливый свидетель эпохи

2026, 20 ноября 12:18

Камера Аякс, которая теперь хранится в брянском Музее истории фотографии, интересна не только происхождением, но и устройством. О пополнении коллекции рассказали журналисты сайта КП-Брянск.

Оптику прятали в обычной пуговице пальто. Оперативник тянул за тросик, проложенный в рукаве, половинки расходились, и объектив открывался. Для лета предусмотрели вариант с пряжкой на брючном ремне, корпус при этом носили под одеждой. Пружинный привод выдавал 10–12 кадров, поэтому снимать можно было «очередью».

Подобную технику в середине XX века разрабатывали закрытые лаборатории и специализированные заводы в СССР и странах Восточной Европы. Съёмку называли конспиративной, в советских документах закрепился термин негласная фотосъёмка. Камеры этой серии оставались на службе у КГБ, МВД и других спецслужб почти до конца 1990-х.

Аппарат передал музею Дмитрий Корнилов, предприниматель, член Попечительского совета музея и президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста. Сейчас камера выставлена в постоянной экспозиции.

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