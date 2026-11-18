Кто может стать помощником в приложении Красного Креста и как проверяют кандидатов

2026, 18 ноября 15:46

В мобильном приложении Российского Красного Креста «Здесь помогают» исполнителей отбирают заранее. По информации сайта КП-Брянск, стать помощником могут специалисты, представители социальных организаций, сотрудники компаний и самозанятые, но только после собеседования с психологами организации.

Специалисты оценивают мотивацию кандидата, его личные качества и готовность деликатно общаться с людьми, которым непросто. Заявленные образование, опыт работы и подготовку проверяют отдельно. В профиль эти данные попадают только после подтверждения.

«Безопасность и комфорт людей, которые обращаются за помощью, остаются для нас приоритетом. Поэтому каждый желающий стать помощником проходит беседу с психологами и проверку документов. Это позволяет выстроить необходимый уровень доверия между пользователями платформы», – заявил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Перед запуском приложение тестировали вместе с 52 региональными отделениями Красного Креста.