Две легковушки столкнулись на трассе в Гордеевском районе

2026, 17 ноября 09:48

Две легковушки столкнулись на трассе в Гордеевском районе в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 37-м км автомобильной дороги регионального значения «Сураж — Гордеевка» в Гордеевском районе 15 ноября произошла авария. 43-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Lada. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Opel.

Водитель отечественного автомобиля с травмами попал в больницу. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.