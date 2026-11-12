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Искусство

Родство сердец

2026, 12 ноября 17:35
Родство сердец
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Ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской областной филармонии имени А. Н. Пахмутовой выступил в Калининградской области в преддверии Дня народного единства. Концерт в Гусеве стал частью культурной программы, посвящённой 80‑летию образования Янтарного края, и символичным продолжением истории, которая связывает Брянщину и этот регион уже восемь десятилетий. Теперь Брянск и Гусев ещё ближе: на днях города официально стали побратимами.

 

Память поколений

На прошлой неделе артисты Брянской областной филармонии имени Александры Пахмутовой приняли участие в открытии выставки «Брянские страницы в истории Янтарного края» в Гусевском историко-­краеведческом музее. Экспозиция рассказывает о боевых и трудовых подвигах брянцев, которые после Великой Отечественной вой­ны приехали в Калининградскую область и участвовали в её восстановлении и становлении.

Историческая связь двух территорий уходит в 1946 год. Именно тогда в Гумбиннен, нынешний Гусев, прибыл первый эшелон с советскими переселенцами. Среди тех, кто отправился осваивать новую землю, было немало жителей Брянщины.

Для многих Калининградская область стала второй малой родиной, но память о месте, откуда они приехали, передавалась следующим поколениям.

Открытие выставки сопровождалось музыкальным выступлением «Ватаги» под руководством Александра Колесникова. Артисты задали торжественный тон встрече, а официальную часть провёл Никита Концевой. Визит брянской делегации в Гусев стал не только культурным событием, но и возможностью напомнить о людях, чьи судьбы связали два региона.

 

Песни единства

В этот же день в историческом зале агропромышленного колледжа состоялся концерт «Дым Отечества», приуроченный ко Дню города и Дню народного единства. Зал был полон, а встреча быстро приобрела по-настоящему семейную атмосферу. Когда Александр Колесников обратился к зрителям со сцены: «Теперь мы побратимы! Здравствуйте, родные!», зал ответил громкими аплодисментами.

В программе прозвучали народные, казачьи и современные патриотические песни, посвящённые в том числе защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции. Знакомую многим «Катюшу» подхватили зрители. Особенным моментом стало исполнение песни «Шумел сурово Брянский лес» — гимна Брянской области, который в тот вечер звучал на калининградской земле.

За кулисами работала большая команда филармонии, во главе с главным режиссёром Николаем Жарковым. Благодаря их работе встреча стала цельным событием, в котором соединились музыка, история и человеческое тепло.

У Брянска и Гусева теперь есть официальный статус городов-­побратимов. Но, судя по тому, как принимали «Ватагу», родственные связи между ними появились задолго до подписания соглашений — ещё тогда, когда первые переселенцы отправились с берегов Десны к Балтийскому морю.

Концерт стал одним из ключевых событий визита в Гусев брянской делегации во главе с губернатором Брянской области. Егор Ковальчук посетил город, история которого тесно связана с послевоенным переселением брянцев, и отметил, что новое побратимство предполагает не только обмен культурными программами, но и дальнейшую совместную работу по сохранению исторической памяти, поддержке народного творчества, развитию театральных и концертных проектов.

Игорь ФОМИН

Фото ГАУК «Брянская областная филармония им. А.Н. Пахмутовой»

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