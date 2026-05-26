Искусство

Три диплома завоевали брянские артисты на всероссийском конкурсе в Туле

2026, 26 мая 09:49
Три диплома завоевали брянские артисты на всероссийском конкурсе в Туле. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

 

В городе Туле на прошлой неделе прошёл XIV всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни «Песни родины Л. Н. Толстого». 80 коллективов и солистов из Тульской области, Москвы и Подмосковья, Рязани, Курска, Орла, Воронежа, Брянска, Саратова, республик Татарстан, Крым, Карелии, Луганской Народной Республики, Санкт-Петербурга и Ленинградской области были допущены к прослушиваниям. 

В финал конкурса вышли воспитанники фольклорная студия «Семеюшка» Брянского областного методического центра «Народное творчество». Младшая группа стала лауреатом I степени. Солистка Мелана Агапова стала первой в возрастной категории 10-14 лет. Среди участниц  6-9 лет диплом лауреата III степени завоевала Стефания Петрухина.

