Уголовное дело по факту браконьерства возбудили брянские полицейские

2026, 25 мая 08:47

Уголовное дело по факту браконьерства возбудили брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На прошлой неделе на трассе в Жуковском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. За рулём был 48-летний житель региона. В багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили резиновую лодку, четыре рыболовные сети и 90 выловленных рыб.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Сумма ущерба установят эксперты.