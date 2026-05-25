Уголовное дело по факту браконьерства возбудили брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
На прошлой неделе на трассе в Жуковском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. За рулём был 48-летний житель региона. В багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили резиновую лодку, четыре рыболовные сети и 90 выловленных рыб.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Сумма ущерба установят эксперты.