Криминал

Дистанционные мошенники обманули 12 брянцев за неделю

2026, 26 мая 09:11
Дистанционные мошенники обманули 12 брянцев за неделю
Дистанционные мошенники похитили почти два миллиона рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На минувшей неделе телефонные и сетевые мошенники обманули 12 жителей Брянской области. Обманутые граждане лишились 1 692 000 рублей.

Пожилой жительнице Бежицкого района Брянска телефонный мошенник представился сотрудником банка. Он проинформировал женщину о якобы необходимости задекларировать имеющиеся сбережения. Приехавшему «курьеру» пенсионерка отадала 1 200 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.

