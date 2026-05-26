На минувшей неделе телефонные и сетевые мошенники обманули 12 жителей Брянской области. Обманутые граждане лишились 1 692 000 рублей.
Пожилой жительнице Бежицкого района Брянска телефонный мошенник представился сотрудником банка. Он проинформировал женщину о якобы необходимости задекларировать имеющиеся сбережения. Приехавшему «курьеру» пенсионерка отадала 1 200 000 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело.