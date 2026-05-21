Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Брасовском районе

2026, 21 мая 14:37

Стражи порядка по горячим следам раскрыли кражу из дома в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Брасовского района. Из принадлежащего ей дома в посёлке Красный Колодец пропали корпус от холодильника, автомобильные детали, микроволновая печь и системный блок. Неизвестный злоумышленник воспользовался тем, что входная дверь оказалась незапертой.

В этот же день стражи порядка задержали 52-летнего жителя посёлка. Он уже был судим за кражу. Похищенное имущество он сдал на металлолом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».