20-летие машиностроительного предприятия отметили в Брянске

20-летие со дня образования машиностроительного предприятия АО «Брянсксельмаш» отметили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске прошли торжественные мероприятия, посвященные 20-летию АО «Брянсксельмаш». Поздравить коллектив предприятия пришли заместитель председателя областной Думы Владимир Пронин, врио заместителя губернатора Денис Амеличев, чиновники, белорусские партнеры и ветераны предприятия.

Мероприятия начались с открытия нового окрасочно-сушильного комплекса. Цех позволит повысить эффективность производства и качество выпускаемой продукции.

Торжества продолжились в Городском дворце культуры железнодорожников. На парковке около учреждении состоялась выставка техники предприятия. Лучшие сотрудники предприятия получили областные и ведомственные награды. Затем для виновников торжества прошёл праздничный концерт.

«Ваше предприятие является ярким примером удачной производственной интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Созданный в 2005 году, «Брянсксельмаш» сегодня превратился в одного из крупнейших производителей зерно- и кормоуборочной техники. Главная заслуга в этом принадлежит коллективу завода. Своим трудом вы удерживаете марку родного предприятия на достойной высоте! Ответственность, профессионализм, использование передовых методов организации труда – все эти качества присущи работникам и руководителям «Брянсксельмаша», – подчеркнул вице-спикер Владимир Пронин.