230 обманутых дольщиков ожидают восстановления прав

Этим вопросом занимается губернатор Александр Богомаз.

Подробно дело обманутых дольщиков рассматривалось на последнем из собраний Брянской облдумы, где обсуждали тему строительства жилья.

Как сказал губернатор, строятся автомагистрали для удобства жителей построек, действующий федеральный проект «Жилье» дает возможность увеличивать количество жилья каждый год.

Также, по его словам, к проблеме восстановления прав участников долевого строительства власти относятся со всей серьезностью. Так, в 2019 году было решено 115 дел граждан из этой категории, а в 2020 году уже 414 человек восстановили свои права.

Александр Богомаз пообещал помочь 230 гражданам добиться справедливости и вернуть деньги в этом году.