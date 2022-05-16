266 тысяч гектаров яровых посеяли в Брянской области

Посадку картофеля завершили на 74%.

В Брянской области уже посеяли 266 тысяч гектаров яровых культур.

Также на 77% запланированных площадей посеяли яровые зерновые и зернобобовые культуры. Не отстаёт и картофель. Эта культура уже заняла 74% запланированной площади.

А сев масличных культур – рапса и подсолнечника – почти завершили.