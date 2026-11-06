Суд в Дятьково обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке

2026, 06 ноября 10:39

Суд в Дятьково обязал дроппера из Новосибирска вернуть 990 тысяч рублей обманутой мошенниками пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права пожилой жительницы города Дятьково. В январе 2025 года мошенник в ходе переписки в мессенджере убедил пенсионерку перечислить сбережения на якобы безопасные счета. Потерпевшая перевела более 4,6 миллиона рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Стражи порядка выяснили, что часть денег попали на карту 22-летнего жителя Новосибирска.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция обязала молодого человека вернуть пенсионерке 990 тысяч рублей.