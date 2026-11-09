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Образование

Брянские школьники выиграли всероссийский конкурс «Большая перемена»

2026, 09 ноября 15:29
Брянские школьники выиграли всероссийский конкурс «Большая перемена»
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Брянские школьники выиграли всероссийский конкурс «Большая перемена». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 5 ноября  прошёл финал седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Он проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

За главный приз боролись 159 команд. Они разрабатывали социально значимые проекты. Победу одержали 15 коллективов. Среди них – команда Брянского городского образовательного комплекса № 59. Школьники завоевали дипломы лауреата 1 степени и по одному миллиону рублей.  Награды им вручили первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме того, ребята одержали победу в Школьной управленческой лиге, организованной по методологии конкурса «Лидеры России». Брянский городской образовательный комплекс №59 станет одной из первых площадок в России, где будет реализован новый проект — «Школьная управленческая лига».

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