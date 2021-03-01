Авиабилеты Москва – Брянск назвали самыми дешевыми

Полет из столицы стоить немногим более 1 тысячи рублей.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Брянск оказалась самой низкой в России. Список бюджетных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга составил Аналитический центр сервиса поездок и путешествий портала «Туту.ру». В исследовании приняли участие заказы, оформленные с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая.

Так, перелет в Брянск из столицы обойдется всего в 1396 рублей, из Санкт-Петербурга – в 2782 рубля.

Напомним, авиасообщение с Москвой из осуществляет авиакомпания S7 Airlines, с Северной столицей – авиакомпания «Азимут».