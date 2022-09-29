Банки пока не готовы к кредитным каникулам для мобилизованных брянцев

Российские банки оказались пока не готовы предоставить кредитные каникулы жителям Брянщины, которые уже получили повестки в рамках частичной мобилизации и отправляются в войска.

Как сообщают коллеги из «Брянских новостей», связавщиеся через чаты минимум с двумя российскими банками, везде ссылаются на то, что закон о кредитных каникулах для мобилизованных еще не вступил в силу.

В одном из банков журналисту, который назвался попавшим под мобилизацию их заемщиком, предложили отсрочку платежей максимум на месяц. Во втором рекомендовали пока платить в соответствии с договором.

Формальных нареканий такая политика банков и правда не вызывает. Закон пока только принят во всех положенных чтениях Госдумой и должен еще пройти утверждение Советом Федерации, а после быть подписан президентом. Однако с его принятием мобилизованные получат право не только на кредитные каникулы, но и на полное списание долгов без ограничения суммы в случае гибели во время службы или смерти в результате травмы, ранения или контузии.