«Бежицкая сталь» с начала года заплатила 704,3 млн рублей налогов

Брянский металлургический завод «Бежицкая сталь» за девять месяцев текущего года заплатил 704,3 млн рублей налогов и отчислений во внебюджетные фонды. Для сравнения: за весь прошлый год завод перечислил налогов и социальных взносов на 645,1 млн рублей.

Как сообшил в своем Телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, росту налоговых и неналоговых поступлений от предприятия способствовало увеличению заработной платы вследствие роста объемов производства. За девять месяцев 2022 года завод выпустил товарной продукции на более чем 6,1 млрд рублей — на 39% больше, чем годом ранее.

В свою очередь, увеличение продукции стало возможным благодаря реализации инвестпроекта по модернизации производственной базы.

Ранее сообщалось, что губернатор встретился с новым гендиректором предприятия Сергеем Дульцевым и обсудил перспективы развития завода, который продолжает наращивать показатели, невзирая на санкции.