Более 300 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в Брянской области

2026, 27 мая 15:40

Более 300 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств в Брянской области в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

25 мая врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел совещание со своими заместителями. Речь шла о реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Директор департамента строительства региона Евгений Захаренко доложил, что в 2026 году благоустроят 34 общественных пространств. На это потратят более 300 млн рублей. Самый крупный объект — парк «Олимпийский» в Володарском районе в городе Брянска. Контракт с подрядчиком администрация уже заключила. Всего на реализацию трёх проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды предусмотрено свыше 278 млн рублей.

Также на совещании обсудили реализацию регионального проекта «Жилье». За 5 лет в Брянской области построено 2,9 млн квадратных метров жилья. Плановый показатель перевыполнен на 12%.