Житель Дубровки лишился мопеда из-за пьяного вождения

2026, 27 мая 11:44

Житель Дубровки лишился мопеда из-за вождения в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дубровский районный суд рассмотрел уголовное дело об управлении мопедом водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 39-летний житель Дубровки.

7 марта 2026 года мужчину за рулём мопеда остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Фигурант был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на два с половиной года. Мопед конфискован и обращен в собственность государства. В законную силу решение не вступило.