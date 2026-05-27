Житель Дубровки лишился мопеда из-за пьяного вождения

2026, 27 мая 11:44
Житель Дубровки лишился мопеда из-за вождения в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дубровский районный суд рассмотрел уголовное дело об управлении мопедом водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 39-летний житель Дубровки.  

7 марта 2026 года мужчину за рулём мопеда остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.  Фигурант был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на два с половиной года. Мопед конфискован и обращен в собственность государства. В законную силу решение не вступило.

