Организатора квеста про вампиров брянский суд оштрафовал за травмирование клиентки

2026, 25 мая 10:38

Организатора квеста про вампиров брянский суд оштрафовал за травмирование клиентки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Советского районного суда города Брянска по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным был признан житель Погара.

Фигурант организовал квест «Вампиры» в кафе Брянска,. Он не обеспечил должного соблюдения требований безопасности. Аниматор по неосторожности травмировал одну участницу, сломав ей два пальца тесаком.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Адвокат обжаловал приговор, указав на недоказанность виновности. Но Брянский областной суд не нашёл оснований для изменения приговора.