2026, 27 мая 13:47

Врио губернатора Брянской области принял участие заседании Совета ЦФО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Московской области прошло заседание Совета Центрального федерального округа под председательством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева. Участие в мероприятии принял врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. На заседании речь шла о комплексной поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей. Участники обсудили лучшие региональные практики и поделились опытом.

В Брянской области реализуется более 100 федеральных и региональных мер поддержки участников СВО. Также работает программа «Брянские герои».

«Сейчас главная наша задача — помочь защитникам снова адаптироваться к мирной жизни. Это сложный и ответственный этап, сделаем все возможное, чтобы меры поддержки оказывались незамедлительно, нужно донастраивать эти механизмы», — отметил Егор Ковальчук.