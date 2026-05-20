Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Украина» – Комаричи в Комаричском районе. Подрядная организация обновит 5,7 километра дороги.
Специалисты уложат подстилающие слои из песка и щебня для усиления несущей способности основания автомобильной дороги. Новое покрытие проезжей части выполнят из прочной асфальтобетонной смеси А16Вн.
Кроме того, рабочие отремонтируют водопропускные трубы, обновят остановочную и посадочные площадки, укрепят обочины. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку со светоотражающими элементами.