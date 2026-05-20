Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту

2026, 20 мая 16:32
Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Украина» – Комаричи в Комаричском районе. Подрядная организация   обновит 5,7 километра дороги. 

Специалисты уложат подстилающие слои из песка и щебня для усиления несущей способности основания автомобильной дороги. Новое покрытие проезжей части выполнят из прочной асфальтобетонной смеси А16Вн.

Кроме того, рабочие отремонтируют водопропускные трубы, обновят остановочную и посадочные площадки, укрепят обочины. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку со светоотражающими элементами.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

За управление трициклом в нетрезвом состоянии суд отправил брянца на работу
20 мая 15:35
За управление трициклом в нетрезвом состоянии суд отправил брянца на работу
Брянский спортсмен стал чемпионом мира по рукопашному бою
20 мая 13:30
Брянский спортсмен стал чемпионом мира по рукопашному бою
Дорогу восстанавливает подрядчик в Брянском районе по нацпроекту
20 мая 12:43
Дорогу восстанавливает подрядчик в Брянском районе по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15234) брянск (6953) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2108) уголовное дело (2057) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1075)