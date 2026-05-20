Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту

2026, 20 мая 16:32

Почти шесть километров трассы «Украина» – Комаричи отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Украина» – Комаричи в Комаричском районе. Подрядная организация обновит 5,7 километра дороги.

Специалисты уложат подстилающие слои из песка и щебня для усиления несущей способности основания автомобильной дороги. Новое покрытие проезжей части выполнят из прочной асфальтобетонной смеси А16Вн.

Кроме того, рабочие отремонтируют водопропускные трубы, обновят остановочную и посадочные площадки, укрепят обочины. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку со светоотражающими элементами.