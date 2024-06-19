Более миллиона тонн корма планируют заготовить брянские сельхозпредприятия

Более миллиона тонн корма для животных планируют заготовить брянские сельхозпредприятия на будущую зиму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании в областном правительстве обсудили заготовку кормов сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами региона. Начальник департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко уточнил, что будущей зимой в стойлах будут жить 475 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 183 тысяч коров. Для них планируют заготовить 100,5 тысяч тонн сена, 800 тысяч тонн сенажа, 1,4 млн тонн силоса и 300 тысяч тонн соломы.

Под кормовые культуры засеяли 382 тысяч гектаров земли. 71% занимают многолетние травы прошлых лет.

«Одновременно с заготовкой кормов в сельхозпредприятиях заканчивается химическая обработка посевов яровых зерновых культур, ведутся работы по уходу за посевами других сельскохозяйственных культур, готовятся складские мощности для приема зерна нового урожая, идет подготовка зерноуборочных комбайнов к уборке урожая», — отметил Сергей Симоненко.