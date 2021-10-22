Брянцам предложили податься в трактористы, швеи и водители

Именно эти вакансии наиболее востребованы в регионе.

В Правительстве Брянской области назвали самые востребованные профессии. Наибольшим спросом среди работодателей пользуются профессии и специальности, связанные с сельскохозяйственным и промышленным производством.

На долю сельхозпредприятий и предприятий обрабатывающих производств в Брянской области приходится соответственно 15% и 25% вакансий от общего числа.

В сельском хозяйстве востребованы трактористы-машинисты, дояры, животноводы, ветеринарные врачи, агрономы, овощеводы и другие специалисты.

Предприятия обрабатывающих производств нуждаются в швеях, инженерах-конструкторах, наладчиках станков и манипуляторов с программным управлением и слесарях-ремонтниках.

Также в Брянской области востребованы профессии водителей автомобиля и машинистов, врачи и медсестры, инженеры, ветврачи, продавцы и слесари различных специализаций.