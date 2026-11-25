Суд отправил подростка из Фокино в колонию за сбыт запрещённых веществ

2026, 25 ноября 15:28

Суд отправил 17-летнего подростка из Фокино в колонию за покушение на сбыт запрещённых веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков и отмывании денежных средств рассмотрел Бежицкий районный суд города Брянска. Приговор выслушал 17-летний житель города Фокино.

В июне 2026 года подросток вступил в преступный сговор для бесконтактного сбыта наркотических средств. Не позднее 21 июля 2026 года фигурант забрал «закладку» с почти 600 граммами запрещённого вещества в посёлке Новые Дарковичи Брянского района. Наркотики он планировал сбыть на территории области. Молодого человека задержали полицейские.

За совершение преступлений несовершеннолетний получил вознаграждение в криптовалюте. Посредством сделок по конвертации он легализовал 90 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к четырём годам в воспитательной колонии. В доход государства конфискован мобильный телефон и денежных средств, полученных в результате преступления. Решение не вступило в законную силу.