Брянцам рассказали о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Размер выплат зависит от дохода семьи.

В администрации Брянска напомнили о финансовой поддержке семей с детьми. Согласно указу президента, теперь размер выплат на детей от 3 до 7 лет зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей.

Перерасчет выплат сделают заявлению родителей. Подать его можно через портал госуслуг.