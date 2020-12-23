Брянцев хотят оставить без накопительной пенсии

Зампред Центробанка РФ Сергей Шевцов анонсировал законодательную отмену накопительной пенсии до 2023 года.
В ответ на вопрос о перспективах «разморозки» накопительной пенсии для всех россиян, включая брянцев, зампред Центробанка РФ Сергей Шевцов сказал, что считает более вероятной ее отмену на законодательном уровне до 2023 года. Все, что уже брянцы успели накопить на своих пенсионных счетах, по словам Шевцова, останется при них. Но новых поступлений на эти счета, скорее всего, уже не будет.
В качестве возможной альтернативы пенсионным накоплениям Шевцов назвал индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа. Сейчас для накоплений россиянам, в том числе и брянцам, доступны ИИС двух типов. На ИИС первого типа можно завести до 1 млн рублей в год и получить на эти деньги налоговый вычет по НДФЛ и получить из бюджета до 130 тыс. рублей в год, но не больше уплаченного за год налога. Чтобы получить эту сумму, нужно не только завести на ИИС 1 млн рублей, но и иметь годовой доход, облагаемый НДФЛ, не меньше этой суммы. На ИИС второго типа от налогов освобождается доход от инвестирования денег, которые были заведены на такой счет. Но доходность инвестиций может быть и отрицательной, то есть убыток вместо прибыли.
ИСС третьего типа Центробанк предложил ввести в октябре. Смысл их в том, что брянцы смогут заводить туда через работодателя до 6% дохода и получить освобождение от НДФЛ с поступивших туда сумм. Предполагается, что пополнять его они смогут и самостоятельно. Но в этом случае вычет по такому ИИС составит до 120 тыс. рублей в год.
Накопительная часть пенсий россиян, включая брянцев, была заморожена в 2014 году. После этого заморозка несколько раз продлевалась. Последний раз она была продлена до 2023 года — срока, до которого топ-менеджер ЦБ РФ анонсирует полный отказ от этого вида пенсии.
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