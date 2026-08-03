Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Деньги

Жителям Брянщины назвали график выплат пенсий и детских пособий в августе

2026, 03 августа 11:58
Жителям Брянщины назвали график выплат пенсий и детских пособий в августе
Источник фото

График выплат обнародовало региональное отделение Социального фонда России.

 

В Брянской области названы точные даты зачисления пенсий и детских пособий в августе. Уже сегодня, 3 августа, на карты родителей поступят единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам, «чернобыльские» выплаты, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.

В среду, 5 августа, придет ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Ее можно получать на детей до 3 лет. В пятницу, 7 августа, досрочно выплатят пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей, поскольку единый день выплаты, 8 августа, выпадает на субботу.

Пенсии и иные социальные выплаты в августе поступят на банковские карты 7, 13 и 21 числа. Выплаты через почтовые отделения доставляются с 3 по 25 августа, точную дату можно уточнить в своем отделении почтовой связи.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Красногорском районе мопедист сбил 16-летнего брянца на велосипеде
03 августа 17:29
В Красногорском районе мопедист сбил 16-летнего брянца на велосипеде
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России по эстафетному бегу в Москве
03 августа 16:25
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России по эстафетному бегу в Москве
Директора управляющей компании в Брасовском районе осудят из-за травмы ребенка
03 августа 15:23
Директора управляющей компании в Брасовском районе осудят из-за травмы ребенка

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16034) брянск (7097) ДТП (2825) ГИБДД (2398) прокуратура (2154) уголовное дело (2092) Александр Богомаз (1998) суд (1797) авария (1706) мчс (1566) коронавирус (1272) дороги (1126)