График выплат обнародовало региональное отделение Социального фонда России.

В Брянской области названы точные даты зачисления пенсий и детских пособий в августе. Уже сегодня, 3 августа, на карты родителей поступят единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам, «чернобыльские» выплаты, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.

В среду, 5 августа, придет ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Ее можно получать на детей до 3 лет. В пятницу, 7 августа, досрочно выплатят пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей, поскольку единый день выплаты, 8 августа, выпадает на субботу.

Пенсии и иные социальные выплаты в августе поступят на банковские карты 7, 13 и 21 числа. Выплаты через почтовые отделения доставляются с 3 по 25 августа, точную дату можно уточнить в своем отделении почтовой связи.